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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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В Сети появились видеозаписи со свадьбы украинских исполнителей Насти Каменских и Алексея Потапенко, известных как дуэт «Потап и Настя». Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

На записи видно как гости танцуют под живое исполнение Верки Сердючки.

Артисты не афишировали своих отношений. Лишь в день свадьбы Потапенко опубликовал видеоклип, где признался в любви к Каменских. Она при этом выразила избраннику благодарность за то, что он поддержал решение не выставлять чувства на публику и оберегал пару «от лишних глаз, слов и постов».

В начале мая 2019 года один из близких друзей влюбленных рассказал о том, что пара в конце месяца собирается узаконить свои отношения, пишет «Газета.ру». По информации «Федерального агентства новостей», свадьба прошла в закрытом формате.

Дуэт «Потап и Настя» появился в 2006 году. Потапенко является продюсером, автором текстов песен, а также сценаристом и режиссером клипов группы. Артисты выпустили четыре альбома — «Не пара», «Не люби мне мозги», «Все пучком» и «Щит и мяч». Наиболее популярные их песни — «Не пара», «Лето» и «Чумачечая весна». В 2017 году певцы начали выступать сольно под именами ПТП и NK.

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