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Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

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Экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в визе, так как она была одним из авторов экономических и персональных санкций в адрес России. Об этом 23 мая на своей странице в Twitter сообщил сенатор Алексей Пушков.

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«Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — пишет он.

Кроме того, 2 мая Нуланд призвала к введению новых антироссийских санкций. Применять их она посоветовала в случае, если США заметят подготовку «враждебных действий» со стороны Москвы.

23 мая в МИД России сообщили, что ей отказали в российской визе, потому что она находится в черных списках РФ, составленных в ответ на американские санкции.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в евромайдане на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 года.

США впервые ввели санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. После этого список ограничительных мер неоднократно расширялся.

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