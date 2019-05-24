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Ликвидировано открытое горение на газопроводе в Пермском крае

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Фото: vk.com
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Специалисты ликвидировали открытое горение на участке магистрального газопровода в Чусовском районе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Трансгаз-Чайковский», управляющей газопроводом.

В настоящее время аварийный участок отключен. Никто не пострадал, транспорт газа идет штатно.

«Сейчас все спокойно», — приводит в пятницу, 24 мая, ТАСС выдержку из сообщения компании.

Ранее 24 мая стало известно, что разрыв трубы диаметром 1400 мм с возгоранием произошел в 3:45 мск пятницы на 1606-м км магистрального газопровода.

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