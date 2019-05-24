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Абэ обсудил с Болтоном предстоящий визит Трампа в Японию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и обсудил визит американского президента Дональда Трампа в страну. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Визит должен состояться 25-28 мая. Стороны обсудили вопросы, которые будут предметом переговоров. Также Болтон отметил, что считает большей честью встречу Трампа в качестве первого иностранного гостя с новым императором страны Нарухито.

В ходе визита Трамп также сыграет в гольф с японским премьером, поднимется на борт вертолетоносца «Кага», который планируют переделать в авианосец, а также посетит соревнования борцов сумо.

Трамп и Абэ обсудят в том числе ядерную программу Пхеньяна и проблемы похищенных в конце XX века спецслужбами КНДР японских граждан.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что президент США и премьер-министр Японии сыграли в гольф в Национальном гольф-клубе Трампа.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится с визитом в США с 26 по 27 апреля. Накануне он провел двусторонние переговоры с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

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