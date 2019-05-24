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Дожди с грозами придут в Москву в ближайшие выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жаркая и ясная погода, установившаяся в Москве, сменится в ближайшие выходные дождями с грозами и небольшим похолоданием. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу, 25 мая в мегаполисе ожидается переменная облачность, днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 21-23 градуса. «26 мая 19-24 градуса днем, но погода облачная, временами дождь», — цитирует синоптика ТАСС.

В понедельник ожидаются дожди, столбики термометров покажут 20 градусов. Значительного похолодания до конца мая не ожидается.

Среда, 22 мая, в Москве стала самым теплым днем с начала текущего года. Ранее в мае в синоптики «Фобоса» рассказали, что в Москве июнь будет умеренный и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая.

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