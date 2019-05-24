Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе.

По его словам, Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России, а в мае в американском конгрессе она призывала вновь ужесточить их. Таким образом, она закономерно попала под ответные меры, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Twitter Пушкова.

23 мая в МИД России сообщили, что Виктории Нуланд отказали в российской визе, потому что она находится в черных списках РФ, составленных в ответ на американские санкционные списки.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в евромайдане на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 годов.