Отравившую малыша соленой кашей няню осудили на 14 лет

Жительницу села Холмогоры Архангельской области признали виновной в жестоком убийстве двухлетнего ребенка после того, как она отравила ребенка кашей, в которой было свыше 50 г соли.

Инцидент произошел в июне 2018 года. Мать мальчика устроилась работать в Северодвинск и оставила ребенка под присмотром своей подруги. На новом месте с ребенком обращались плохо, его часто избивали ремнем.

«Испытывая к нему личную неприязнь, обусловленную отсутствием родства и непослушанием… (обвиняемая. — Ред.) умышленно высыпала значительное количество поваренной соли в кашу», — говорится в сообщении пресс-службы СУ Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уточняется, что девушка насильно заставила мальчика съесть кашу, после чего ему стало плохо и он потерял сознание. Спасти малыша не удалось, причиной смерти стало отравление солью. Предельная норма этого вещества для ребенка такого возраста составляет 0,8 г, а он получил в 64 раза больше, пишет «Российская газета» в четверг, 23 мая.

От женщины поступило заявление о явке с повинной. На допросе она частично признала вину, объяснив следствию, что не думала о последствиях своего поступка и не желала малышу смерти. Тем не менее, по ее словам, насыпая соль, она хотела поиздеваться над чужим ребенком и посмотреть, что с ним станет.

«Приговором Архангельского областного суда ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечает пресс-служба СК. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в мае сообщалось, что в Оренбургской области пятилетний мальчик был госпитализирован с сильным отравлением удобрением для картофеля.