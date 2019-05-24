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Выбросившую младенца в мусор женщину осудили в Рязани

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Жительница Рязани, которая оставила своего новорожденного сына в мусорном баке, получила два года условно. По данным регионального Следкома, утром 10 марта женщина родила мальчика, находясь при этом в гостях после употребления алкоголя.

Затем мать положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер в районе дома № 21 по улице Станкозаводской. Плач малыша услышала прохожая, которая позвонила в полицию и в скорую помощь, передает РИА «7 новостей».

Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в областной перинатальный центр. Мальчик выжил, а его мать была осуждена.

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