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Автопоезд «Здоровье» посетил Большой Камень в Приморском крае

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В Приморье жители Большого Камня могут попасть на бесплатный приём к специалистам автопоезда «Здоровье», который с 23 по 27 мая работает на территории городского округа. Пять дней бригада специалистов пробудет на территории поликлиники медсанчасти № 98, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В составе бригады — терапевт, гинеколог, офтальмолог, невролог, хирург, стоматолог, ЛОР, а также специалист по УЗИ-диагностике и лаборант.

Несмотря на то, что в этом году работе медицинского автопоезда исполняется четыре года, Большой Камень только второй год входит в число территорий, куда приезжают врачи передвижной поликлиники.

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