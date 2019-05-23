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Трамп рассказал об ожидании встречи с Си Цзиньпином

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что с нетерпением ожидает встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня 2019 года.

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На выступлении перед представителями американского агросектора в Белом доме американский лидер отметил, что намерен обсудить с главой Китая двусторонние споры в сфере торговли, пишет ТАСС.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, но Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры с Пекином шли успешно.

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