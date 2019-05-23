Тигров Павлика и Елену отпустили на волю в Амурской области

В Архаринском районе Амурской области специалисты дистанционно открыли дверь временного вольера с парой тигров. Хищники Павлик и Елена торопиться не стали и на волю сразу же не пошли.

«Когда именно это произойдет, будем отслеживать по установленным рядом с вольером камерам», — пояснил начальник отдела охраны управления по охране животного мира региона Валерий Погасиенко. Дальнейшие передвижения зверей специалисты центра «Тигр» будут отслеживать с помощью ошейников, информирует asn24.ru.

Куда именно пойдут тигры, предсказать невозможно. Они могут поселиться на территории Хинганского заповедника или уйти в Еврейскую автономную область.

В реабилитационный центр Елена и Павлик попали еще в феврале 2018 года после того, как их мама-тигрица стала охотиться на собак в селе Алексей-Никольское. Хищница была отловлена. Позже выяснилось, что у нее есть тигрята шести-семи месяцев. Их мама не смогла вернуться в дикую природу и в связи с этим была определена в Красноярский зоопарк.