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Der Spiegel анонсировала назначение нового посла ФРГ в России

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Правительство Германии этим летом планирует назначить нового посла в России. Пост нынешнего главы дипмиссии Рюдигера фон Фрича, как ожидается, займет глава политического департамента минобороны Геза Андреас фон Гейр, пишет Der Spiegel.

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Издание отмечает, что 57-летний фон Гейр, который отвечает за организацию зарубежных поездок главы минобороны Урсулы фон дер Ляйен, считается ее близким соратником и доверенным лицом. На фоне его нового назначения журналисты заговорили о возможной скорой отставке главы минобороны ФРГ.

До работы в министерстве фон Гейр занимал пост вице-президента Федеральной разведывательной службы, а такой опыт, как отмечает газета, является только плюсом для главы диппредставительства в Москве, которое считается крупнейшим у ФРГ.

Официального комментария по этой новости от пресс-службы правительства Германии или от министерства иностранных дел страны пока не поступало.

Рюдигер фон Фрич занимает пост посла ФРГ в России с 2014 года. Его возможный сменщик фон Гейр также имеет опыт работы диппредставителем в посольстве страны в Марокко. Кроме того, он работал в Еврокомиссии, в немецком парламенте и в ведомстве федерального канцлера.

В конце февраля депутат парламента Германии Юрген Триттин в своей статье для Frankfurter Rundschau заявил, что безопасное будущее Европы возможно только с Россией, поэтому Евросоюзу стоит налаживать отношения с Москвой и отказаться от размещения ПРО США на своей территории.

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