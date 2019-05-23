Общедоступный концерт с участием 350 певцов пройдет в Иркутске

В пятницу, 24 мая, в Иркутске состоится концерт хоровых и вокальных ансамблей. Более 350 певцов выступят в рамках «Дней славянской письменности и культуры».

Фестиваль посвящен памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, отмечает ИА IrkutskMedia. 29 коллективов из разных муниципальных образований Иркутской области будут петь три часа на открытой площадке у ТРК «Модный квартал».

В финале праздника к зрителям выйдет Большой хор детей и молодежи, сформированный Иркутским региональным отделением Всероссийского хорового общества.