Общедоступный концерт с участием 350 певцов пройдет в Иркутске
В пятницу, 24 мая, в Иркутске состоится концерт хоровых и вокальных ансамблей. Более 350 певцов выступят в рамках «Дней славянской письменности и культуры».
Фестиваль посвящен памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, отмечает ИА IrkutskMedia. 29 коллективов из разных муниципальных образований Иркутской области будут петь три часа на открытой площадке у ТРК «Модный квартал».
В финале праздника к зрителям выйдет Большой хор детей и молодежи, сформированный Иркутским региональным отделением Всероссийского хорового общества.