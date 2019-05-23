Прямой эфир

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

0
Фото: Instagram/kamenskux
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских. Торжество прошло в четверг, 23 мая, в одном из ресторанов Киева на Столичном шоссе.

По данным украинских «Вестей», для торжества артистка выбрала платье дизайнера Galia Lahav, чьи работы продаются по цене от $5 тыс.

Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений. Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских. Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару «от лишних глаз, слов и постов».

123

Фото: Instagram/kamenskux

Дуэт «Потап и Настя» образовался в 2006 году и за это время удостоился различных музыкальных наград, включая «Золотой граммофон», «Песню года», «Премию Муз-ТВ», «Премию RU.TV» и «Шарманку». Известность музыканты заработали после исполнения таких песен, как «Не пара», «Умамы» и «Чумачечая весна». Последнюю, как показал опрос, мужчины старше 36 лет предпочли бы слушать на бесконечном повторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Музыканты Потап и Настя Каменских поженились
Настя Каменских выходит замуж за Потапа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017