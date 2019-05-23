Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских. Торжество прошло в четверг, 23 мая, в одном из ресторанов Киева на Столичном шоссе.

По данным украинских «Вестей», для торжества артистка выбрала платье дизайнера Galia Lahav, чьи работы продаются по цене от $5 тыс.

Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений. Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских. Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару «от лишних глаз, слов и постов».

Фото: Instagram/kamenskux

Дуэт «Потап и Настя» образовался в 2006 году и за это время удостоился различных музыкальных наград, включая «Золотой граммофон», «Песню года», «Премию Муз-ТВ», «Премию RU.TV» и «Шарманку». Известность музыканты заработали после исполнения таких песен, как «Не пара», «Умамы» и «Чумачечая весна». Последнюю, как показал опрос, мужчины старше 36 лет предпочли бы слушать на бесконечном повторе.