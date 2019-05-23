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В танцах Волочковой разглядели «грацию картошки»

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Фото: скриншот видео
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Пользователей соцсетей возмутила видеозапись с участием известной балерины Анастасии Волочковой. На кадрах, которые опубликовал на своей странице в Instagram шоумен Рустам Солнцев, видно, как артистка танцует в очень коротком платье.

«Настюшка, что ты такое пьешь, любовь моя? Я так же хочу радоваться жизни — безмятежно», — написал Солнцев комментарий к своей публикации.

Пользователи также не смогли пройти мимо ролика с зажигательными танцами и оценили танцевальные па Волочковой.

«Взгляд кошки, грация картошки», — писали в комментариях к ролику.

Некоторые отметили, что у Волочковой всегда были проблемы с чувством ритма, несмотря на ее профессию.

«У нее тело и ноги существуют отдельно друг от друга», — цитирует пользователей Пятый канал.

В апреле Волочкова призналась, что вышедшая в 2010 году ее первая автобиография содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой.

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