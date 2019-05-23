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В МВД прокомментировали данные о 408 погибших в 2018 году полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В МВД заявили, что появившиеся в СМИ данные о гибели при исполнении обязанностей в 2018 году 408 сотрудников МВД не соответствуют действительности. Их было 45, отметили в ведомстве.

Всего в 2018 году погибли и умерли 446 сотрудников ведомства, передает ТАСС.

Ранее 23 мая замминистра внутренних дел Игорь Зубов во время выступления в Госдуме заявил, что в прошлом году было выплачено 1,5 млрд рублей компенсации в связи со смертью сотрудников полиции. Единовременная выплата в таких случаях, по его словам, составляет 3,8 млн рублей. Исходя из этого, СМИ сообщили о 408 погибших.

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