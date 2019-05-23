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В Домодедово подтвердили смерть авиадебошира с рейса Москва–Симферополь

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
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В российской столице в четверг, 23 мая, скончался авиадебошир, которого сняли с рейса Москва–Симферополь. Информацию подтвердил представитель аэропорта Домодедово, куда вернулся самолет с нарушителем.

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По данным воздушной гавани, лайнер авиакомпании Red Wings вынужден был приземлиться спустя 38 минут после начала полета из-за поведения мужчины, который представлял опасность не только для себя, но и для остальных пассажиров. Отмечается, что сразу после приземления дебоширу потребовалась неотложная медицинская помощь.

«<…> к моменту заруливания борта на месте стоянки его (мужчину. — Ред.) ожидали наряд полиции, врачебные бригады аэропорта и медицины катастроф. Реанимационные мероприятия результата не дали», — приводит слова представителя аэропорта «РИА Новости».

Причины и обстоятельства смерти авиадебошира не уточняются. Однако ряд СМИ пишут, что мужчина скончался от полученной черепно-мозговой травмы. В самолете ему якобы пробили голову.

15 мая сообщалось, что в Новосибирске пьяный мужчина напал на экипаж самолета, который ожидал вылета в Москву. Инцидент произошел на борту воздушного судна. По данным правоохранительных органов, авиапассажир оскорблял окружающих, а когда его попытались успокоить, ударил командира экипажа, второго пилота и бортпроводника.

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