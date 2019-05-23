Поиски фрагментов ракетоносителя продолжаются в Якутии

В Якутии с 15 мая госкорпорация «Роскосмос» проводит работы по поиску и вывозу фрагментов отделяющихся частей ракетоносителя. «Союз-2» стартовал 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный, фрагменты упали на территориях Вилюйского и Алданского районов республики.

По данным на 23 мая, в Вилюйском улусе с помощью беспилотников и вертолета обнаружены четыре фрагмента второй ступени ракетоносителя. Об этом ИА YakutiaMedia рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии. В Алданском районе увидели еще три фрагмента, но добраться до них не удалось.

В конце января стало известно, что в течение 2019 года с космодрома Восточный планируется осуществить пять запусков. Это максимум за всю историю существования Восточного. Планируется, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с нового объекта должен состояться в конце 2021 года.