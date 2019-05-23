Чистая российская нефть поступила по трубопроводу «Дружба» в Словакию

Словакия начала получать чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба» сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.

Отмечается, что словацкий нефтеперерабатывающий завод MOL Slovnaft получил нефть без «грязи» 23 мая, пишет «Газета.ру».

По данным агентства, сырье пока не поступает в Венгрию и Чехию.

Чешский оператор Mero заявил, что нормализация поставок в страну ожидается в конце мая.

Отмечается, что северный участок нефтепровода в Польше и Германии остается закрытым, на этом маршруте пока используются альтернативные поставки.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти. Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже 19 мая Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти.