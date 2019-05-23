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Чистая российская нефть поступила по трубопроводу «Дружба» в Словакию

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Словакия начала получать чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба» сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.

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Отмечается, что словацкий нефтеперерабатывающий завод MOL Slovnaft получил нефть без «грязи» 23 мая, пишет «Газета.ру».

По данным агентства, сырье пока не поступает в Венгрию и Чехию.

Чешский оператор Mero заявил, что нормализация поставок в страну ожидается в конце мая.

Отмечается, что северный участок нефтепровода в Польше и Германии остается закрытым, на этом маршруте пока используются альтернативные поставки.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти. Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже 19 мая Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам нефти.

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