Филарет рассказал о недовольстве томосом об автокефалии

Экс-лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заявил, что если бы знал содержание томоса об автокефалии, не согласился бы на него. По его словам, УПЦ КП узнала, что написано в документе, уже после Собора.

Церковь так и не получила желанной независимости, приводит его слова «Газета.Ру».

По словам Филарета, он не согласен с тремя пунктами: томос не определяет украинцев как паству киевского патриархата. Кроме того, он лишает украинскую церковь права варить освященное миро. Также Филарет недоволен прописанным в документе методом решения конфликтов — все вопросы разрешает Константинопольский патриархат.

Ранее в мае Филарет заявил, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась». Он добавил, что сейчас его задача как патриарха состоит в «сохранении» украинской церкви.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в январе заявил, что автокефалия внесла «канонический сумбур» на Украине. По его словам, у Филарета титул патриарха Киевского и всея Руси-Украины, тогда как у Епифания такой же титул — митрополит Киевский и всея Руси-Украины. «Это нонсенс», — сказал патриарх Московский и всея Руси.