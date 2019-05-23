Россия готова ответить на размещение американской РЛС в норвежском Вардё

Москва не оставит без ответа размещение американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Вардё, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что строительство этого объекта ведется всего в 50 км от российской границы, а данные, которые получает военная разведка Норвегии, передаются в США.

«<…> официальные лица (Норвегии. — Ред.) уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция <…> Очевидно, что размещение американской РЛС в данном районе не является сугубо норвежским вопросом», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

По словам Захаровой, есть все основания полагать, что радар будет следить именно за территорией России и станет частью системы противоракетной обороны Соединенных Штатов, поэтому РФ из соображений обеспечения собственной безопасности не может проигнорировать подобные приготовления.

Система «Глобус» располагается в норвежском городе Вардё с 1998 года и представляет собой совместный проект Космического командования ВВС США и Норвежской разведывательной службы. Развертывание радаров должно завершиться к 2020 году. Официально главной задачей комплекса является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах.

Однако в Москве полагают, что станция, которая достаточно близко находится к российской границе, используется для отслеживания пусков баллистических ракет, а полученные данные передаются американской стороне. Так, еще в апреле 2016 года Норвежская вещательная корпорация (NRK) опубликовала материал, согласно которому «Глобус» тесно связан с американской РЛС во Флориде и обе станции находятся в подчинении 1-й эскадрильи космического контроля в Колорадо. Данная эскадрилья, в свою очередь, подчиняется 21-му Космическому крылу, которое отвечает за предупреждением ядерных атак против США и космических угроз.