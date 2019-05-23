Прямой эфир

Россия готова ответить на размещение американской РЛС в норвежском Вардё

0
Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не оставит без ответа размещение американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Вардё, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Не исключено, что США захотят разместить у нас ядерные боеприпасы»
Словацкий парламентарий Петер Марчек — о появлении в стране американских баз, поездке в ДНР и снятии санкций

Дипломат отметила, что строительство этого объекта ведется всего в 50 км от российской границы, а данные, которые получает военная разведка Норвегии, передаются в США.

«<…> официальные лица (Норвегии. — Ред.) уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция <…> Очевидно, что размещение американской РЛС в данном районе не является сугубо норвежским вопросом», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

По словам Захаровой, есть все основания полагать, что радар будет следить именно за территорией России и станет частью системы противоракетной обороны Соединенных Штатов, поэтому РФ из соображений обеспечения собственной безопасности не может проигнорировать подобные приготовления.

Система «Глобус» располагается в норвежском городе Вардё с 1998 года и представляет собой совместный проект Космического командования ВВС США и Норвежской разведывательной службы. Развертывание радаров должно завершиться к 2020 году. Официально главной задачей комплекса является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах.

Однако в Москве полагают, что станция, которая достаточно близко находится к российской границе, используется для отслеживания пусков баллистических ракет, а полученные данные передаются американской стороне. Так, еще в апреле 2016 года Норвежская вещательная корпорация (NRK) опубликовала материал, согласно которому «Глобус» тесно связан с американской РЛС во Флориде и обе станции находятся в подчинении 1-й эскадрильи космического контроля в Колорадо. Данная эскадрилья, в свою очередь, подчиняется 21-му Космическому крылу, которое отвечает за предупреждением ядерных атак против США и космических угроз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер-министр Норвегии отказалась верить в российскую угрозу
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017