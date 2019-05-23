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В Реутове маршрутка влетела в здание детского сада

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Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
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Пассажирская маршрутка влетела в здание детского сада №9 «Светлячок» на проспекте Мира в подмосковном Реутове, пишет сайт kp.ru.

По словам очевидцев, автобус пробил ворота и врезался в трехэтажное здание. Водитель транспортного средства отметил, что у маршрутки отказали тормоза.

Оперативные службы прибыли на место происшествия.

Информации о пострадавших и погибших нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Накануне три человека погибли в результате аварии с участием грузовика и трех легковых автомобилей на Минском шоссе в Московской области.

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