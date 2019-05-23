Брянский поселок затопило во время ливня

В Брянской области во время ливня ушел под воду поселок Навля. Фото затопленных улиц публикуют местные жители в социальных сетях.

В частности, можно увидеть, что площадь в поселке превратилась в настоящее озеро. Но больше всего, по мнению сельчан, пострадал переулок 3-го Интернационала, сообщает интернет-издание «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что в Москве во время грозы и ливня протекла крыша ГУМа. В соцсетях появились кадры того, как с потолка главного универсального магазина стекает вода.