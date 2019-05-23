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Карантин по бешенству ввели в Тамбове

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В Тамбове начали действовать карантинные меры по предотвращению распространения вируса бешенства. Случай заболевания зафиксировали на улице Ивана Франко.

В соответствии с постановлением главы региональной администрации, участок вдоль нескольких десятков домов объявили неблагополучным, вся улица является угрожаемой зоной.

ИА «ОнлайнТамбов.ру» напоминает, что на время действия карантина запрещено проводить выставки животных, выгуливать питомцев, продавать и вывозить животных за пределы карантинной зоны.

Ранее сообщалось о карантине по бешенству, установленном в селе Саюкино Рассказовского района Тамбовской области. В одном из подворий заболел скот.

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