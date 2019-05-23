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Глава РФС предложил выбрать лимит на легионеров «8+17»

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут более ответственно подходить к трансферной политике при лимите на легионеров «8 иностранцев + 17 россиян». Такое мнение президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал в четверг, 23 мая, на пресс-конференции по итогам исполкома организации.

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Он напомнил, что ранее выступал против лимитов, и отметил, что сейчас остается при том же мнении. «Но в данный момент было бы неправильно отказываться от лимита, поэтому в ближайшее время мы останемся в рамках лимита «6+5» (6 иностранцев + 5 россиян в составе команды на поле во время игры. — Ред.). Формула «8+17» мне ближе, мы сможем сделать при нем шаг вперед», — цитирует Дюкова «Интерфакс».

По словам главы РФС, плюсы и минусы есть у каждого варианта, но при лимите «8+17» больше плюсов, и ряд тренеров также его поддерживают, говоря, что так им проще работать и принимать решение.

«Мы намерены серьезно развивать детско-юношеский футбол, и нам важно, чтобы молодые игроки-россияне имели возможность получать игровую практику», — добавил он.

Решение об изменении формата лимита на легионеров в чемпионате России начиная с сезона-2020/21 пока не принято, оно отложено до начала июня, сообщает телеканал «360».

Ранее 23 мая бывший гендиректор оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) отказаться от увеличения числа участников на ЧМ-2022 в Катаре является взвешенным и правильным.

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