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Правительственную улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета

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Фото: Global Look Press/Vedat Xhymshiti
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В Лондоне из-за подозрительного предмета закрыли центральную улицу Уайтхолл. Об этом сообщили в пресс-службе полиции британской столицы.

Предмет был найден в одном из зданий, на место ЧП прибыли экстренные службы города. Как пояснил представитель Скотленд-Ярда, улицу полностью закрыли для движения машин и пешеходов, сообщает телеканал «360».

После проверки полицейские рассказали, что обнаруженный предмет угрозы не представлял, и пообещали снять оцепление в ближайшее время.

Улица Уайтхолл расположена в центре британской столицы, она ведет от здания Британского парламента в Вестминстере к Трафальгарской площади. Ее название стало нарицательным обозначением британского правительства.

Как отмечает издание, за последние два года спецслужбы предотвратили в Великобритании 19 готовящихся терактов.

В марте в Великобритании к 25 годам тюрьмы приговорили североирландского радикала Шона Маквея, который предпринял попытку покушения на полицейских в июле 2015 года.

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