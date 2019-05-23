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Свалку томатной пасты обнаружили в Астраханской области

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В Астраханской области в окрестностях села Иванчуг Камызякского района активисты обнаружили свалку томатной пасты. Она находилась в запаянных полиэтиленовых пакетах.

Как сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на представителей регионального «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), общая площадь несанкционированного мусорного полигона около 40 кв. м.

Место осмотрели специалисты региональной службы природопользования и охраны окружающей среды, в районную администрацию направили запрос с требованием предоставить список организаций, которые занимаются переработкой томатов. В ближайшее время на свалку должен приехать представитель Росприроднадзора.

Агентство отмечает, что индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 тыс. рублей.

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