Свалку томатной пасты обнаружили в Астраханской области

В Астраханской области в окрестностях села Иванчуг Камызякского района активисты обнаружили свалку томатной пасты. Она находилась в запаянных полиэтиленовых пакетах.

Как сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на представителей регионального «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), общая площадь несанкционированного мусорного полигона около 40 кв. м.

Место осмотрели специалисты региональной службы природопользования и охраны окружающей среды, в районную администрацию направили запрос с требованием предоставить список организаций, которые занимаются переработкой томатов. В ближайшее время на свалку должен приехать представитель Росприроднадзора.

Агентство отмечает, что индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 тыс. рублей.