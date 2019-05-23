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Собачья стая терроризирует жителей одного из сел в Липецкой области

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Жители села Уткино в Задонском районе Липецкой области жалуются на стаю бродячих собак, которая на протяжении нескольких дней приходит из леса. Животные все в ошейниках, но одичавшие и агрессивные.

Псы подкапывают лазы под заборами и нападают на домашний скот. На одном подворье они загрызли всех птиц и козлят, а козе нанесли увечья. На другом — убили несколько баранов. Накануне, как сообщает GOROD48, стая накинулась на женщину, ведущую ребенка в детский сад.

Жители написали коллективную жалобу местной администрации с просьбой принять меры безопасности. По словам главы Нижнеказаченского сельского совета Леонида Гриднева, в деревне уже начали дежурить охотоведы. Местным жителям раздали их номера телефонов на случай, если собаки снова придут в деревню.

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