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Движение на ТТК восстановили после ДТП с двумя грузовиками

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Движение транспорта полностью восстановили на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Авария произошла днем 23 мая на внутренней стороне ТТК после съезда на Нижегородскую улицу. Столкнулись два грузовых автомобиля, которые полностью перекрыли движение транспорта по внутренней стороне. Другие участники дорожного движения были вынуждены разворачиваться и искать пути объезда. По данным телеканала «360», в результате ДТП пострадал один человек.

Как уточняет телеканал «Звезда», затор растянулся более чем на 4 км от места случившегося. В настоящее время движение на участке полностью восстановлено.

19 мая сообщалось, что с 20 мая по 31 августа на отдельных участках дорог России ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет выше +32 градусов.

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