Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма «Джон Уик 3»

Роскомнадзор на основании определений судов и заявлений правообладателей направил уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям фильма «Джон Уик 3».

В сообщении ведомства говорится, что такие меры приняты в отношении 178 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований операторы связи ограничат к ним доступ.

Как пояснили в Роскомнадзоре, нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских прав.

8 мая сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным копиям зарубежного сериала «Имя розы».