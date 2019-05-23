Проект о космосе «Смотри на звезды» стартовал в Оренбурге

В Оренбурге начался «сезон астровыездов». Экскурсии организует местное сообщество любителей-астрономов «Ореон» в рамках программы «Родные города».

Как уточняет РИА «Оренбуржье», первый «астровыезд» запланирован на 25 мая на гору Горюн, которая находится в 30 км от Оренбурга. Организаторы проекта «Смотри на звезды» проведут лекцию и расскажут о звездах. Желающие смогут посмотреть в телескопы и познакомиться с созвездиями ночного неба.

Кроме того, они узнают об одном из направлений астрономии — поисках пригодных для жизни планет, о перспективах их открытий и шансах землян на переселение.

Ранее сообщалось, что на Земле прошла самая крупная за последние 1,5–2 года магнитная буря. Это связано с активностью Солнца.