Электрик в Серпухове устроил подтягивания на высоковольтных проводах

Электрик устроил подтягивания на высоковольтных проводах в подмосковном Серпухове. Видеозапись «тренировки» опубликовали в Сети очевидцы.

Инцидент произошел на опоре ЛЭП. Во время установки высоковольтных линий электропередачи один из работников решил устроить себе тренировку на высоте и стал подтягиваться, ухватившись за часть опоры. На поясе экстремала был закреплен страховочный пояс, однако очевидцы сочли его действия выходящим за рамки утвержденных инструкций и норм безопасности. Пока он подтягивался, его напарник, находившийся рядом, спокойно наблюдал за происходящим, сообщает телеканал «Звезда».

Подтянувшись пять раз, мужчина вернулся к работе. Как пишет НСН, произошедшим уже заинтересовались в министерстве энергетики Московской области.

В ноябре 2018 года группа неизвестных устроила стрельбу по изоляторам линии электропередачи (ЛЭП) в екатеринбургском поселке Северке, в результате чего без электричества осталось около 4 тыс. жителей.