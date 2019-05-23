В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда столицы.

«В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы», — цитирует следователя «Федеральное агентство новостей».

По данному факту было возбуждено административное дело в отношении «неустановленных лиц». Однако адвокат экс-министра Руслан Кожура впоследствии заявил, что на пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Юрист выразил недоумение тем фактом, что следователь решил сообщить о наркотиках на заседании, где решается вопрос о продлении ареста его подзащитного. По словам Кожуры, все это не имеет отношения к делу.

Он также добавил, что обыски в квартире бывшего чиновника проходили с нарушениями и в отсутствие самого Абызова, пишет «Газета.ру».

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков.

По данным следствия, экс-министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги впоследствии были выведены через офшоры за рубеж.