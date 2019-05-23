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В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы обнаружили наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда столицы.

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«В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы», — цитирует следователя «Федеральное агентство новостей».

По данному факту было возбуждено административное дело в отношении «неустановленных лиц». Однако адвокат экс-министра Руслан Кожура впоследствии заявил, что на пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Юрист выразил недоумение тем фактом, что следователь решил сообщить о наркотиках на заседании, где решается вопрос о продлении ареста его подзащитного. По словам Кожуры, все это не имеет отношения к делу.

Он также добавил, что обыски в квартире бывшего чиновника проходили с нарушениями и в отсутствие самого Абызова, пишет «Газета.ру».

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков.

По данным следствия, экс-министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги впоследствии были выведены через офшоры за рубеж.

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