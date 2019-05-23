Уилла Смита удивили ковры на стенах в квартирах россиян

Американский актер Уилл Смит пригласил россиян на премьеру ленты «Аладдин» и удивился традиции вешать ковры на стены. Ролик с обращением артиста к зрителям объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» был опубликован в соцсети «ВКонтакте».

«А вы знали, что в России в некоторых домах волшебные ковры вешают на стены? Так написано в интернете», — спросил Смит своих коллег по фильму Мену Массуда и Наоми Скотт.

Российская премьера фильма состоится 23 мая.

12 мая студия Walt Disney Pictures представила полный трейлер картины режиссера Гая Ричи «Аладдин». В ролике можно увидеть вымышленный город Аграба, в котором происходят действия фильма. Картина является ремейком мультфильма 1992 года производства студии Disney. Музыку для нового «Аладдина» писал Алан Менкен, который уже работал в таких проектах, как «Русалочка», «Красавица и чудовище» и «Геркулес».

Роль Джинна в фильме сыграл Уилл Смит. По словам актера, хоть его герой и появился в человеческом облике в первых кадрах картины, опубликованных в декабре 2018 года, большую часть ленты его персонаж будет синим. Также главные роли в «Аладдине» исполнили Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (принцесса Жасмин) и Марван Кензари (визирь Джафар).