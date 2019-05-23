Соцработник обнаружила тело убитой пенсионерки в квартире в Тюмени

В Тюмени социальный работник обнаружила в квартире тело своей 84-летней подопечной, погибшей от множественных травм головы и тела. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

В среду, 22 мая, в квартире на Московском тракте соцработник обнаружила тело пенсионерки, к которой приходила каждый день. По подозрению в убийстве был задержан 51-летний сын погибшей, пишет Megatyumen.ru.

Предварительно было установлено, что в день гибели женщины он находился в состоянии опьянения и, разозлившись на мать, избил ее. Свою вину подозреваемый признал полностью.

На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство». Ведется расследование.