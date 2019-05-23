Прокуратура взяла под контроль дело о гибели женщины в онкодиспансере

Ход дела о гибели пациентки воронежского онкодиспансера во время проведения лучевой терапии проконтролируют сотрудники региональной прокуратуры. Об этом 23 мая сообщается на сайте надзорного ведомства.

ЧП произошло 22 мая. 51-летняя женщина пришла на плановое проведение очередной лучевой терапии в Воронежский областной клинический онкологический диспансер. Во время процедуры верхняя часть гамма-терапевтического аппарата придавила пациентку к столу. Как пишет телеканал «Звезда», предварительно установлено, что у аппарата вышел из строя подъемный механизм.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей.