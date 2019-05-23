ФК «Зенит» проведет футбольный праздник во Владивостоке

«Большой фестиваль футбола» начинается в Приморском крае. Всего он пройдет в семи городах, от Владивостока до Волгограда. Летний марафон организует чемпион России «Зенит».

Масштабный праздник начнется утром 1 июня на центральной площади приморской столицы. Гостей будет приветствовать Лева, маскот футбольного клуба «Зенит», сообщает ИА PrimaMedia. Запланированы конкурсы, мастер-классы, фотосессии с чемпионским кубком. Тренеры выберут шесть ребят от 8 до 12 лет для прохождения сбора в академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге. На фестивале будет работать зона виртуальной реальности, где все желающие смогут попробовать себя против вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.

Напомним, 12 мая сине-бело-голубым вручили кубок чемпионов страны по футболу, а также золотые медали за победу в Российской премьер-лиге в сезоне-2018/19. Петербуржцы выиграли чемпионат досрочно после поражения столичного «Локомотив» от тульского «Арсенала». «Зенит» получил кубок на вечное хранение, так как команда стала победителем турнира в пятый раз.