Зону охраны сторожевой башни установили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле свердловское Управление госохраны объектов культурного наследия установило зоны охраны нескольких объектов. В их числе сторожевая башня на Лисьей горе.

Под государственной охраной теперь находится Башня сторожевая на Лисьей горе, дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова на улице Кирова, 19 и 21 и комплекс Нижнетагильского металлургического завода, который включает в себя заводской театр, цеха, здания конюшен, пожарную часть, пишет «ТагилСити.ру» со ссылкой на «Областную газету».

Теперь на этих объектах запрещается строительство, а также установка рекламных конструкций. При этом разрешены работы по сохранению культурного наследия, озеленительные работы и различные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной и экологической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле взяты под охрану дом торговца Колодкина, жилой дом на Первомайской улице и Первая образцовая школа им. Н.К. Крупской на Тагильской улице.