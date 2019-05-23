Прямой эфир

Зону охраны сторожевой башни установили в Нижнем Тагиле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле свердловское Управление госохраны объектов культурного наследия установило зоны охраны нескольких объектов. В их числе сторожевая башня на Лисьей горе.

Под государственной охраной теперь находится Башня сторожевая на Лисьей горе, дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова на улице Кирова, 19 и 21 и комплекс Нижнетагильского металлургического завода, который включает в себя заводской театр, цеха, здания конюшен, пожарную часть, пишет «ТагилСити.ру» со ссылкой на «Областную газету».

Теперь на этих объектах запрещается строительство, а также установка рекламных конструкций. При этом разрешены работы по сохранению культурного наследия, озеленительные работы и различные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной и экологической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле взяты под охрану дом торговца Колодкина, жилой дом на Первомайской улице и Первая образцовая школа им. Н.К. Крупской на Тагильской улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство Свердловской области хочет выкупить клинику Тетюхина
Новый стадион построят в Нижнем Тагиле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017