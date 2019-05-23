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Депутаты предложили ограничить движение учебных машин в Пскове

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Депутат Псковской думы Олег Брячак выступил с предложением запретить движение учебных автомобилей по центру города. Ограничение должно распространяться на часы пик.

По мнению Брячака, машины с символом У только усугубляют пробки. Депутат предлагает ограничить время, в которое автошколы смогут проводить практические занятия для учащихся. Оптимальным Брячак считает время до 8 часов или после 20 часов, пишет Псковская лента новостей.

Глава администрации Александр Братчиков отметил, что законодательно ограничить время занятий в автошколах невозможно. При этом, уточняет сити-менеджер, учащиеся больше подготовлены к езде в условиях города именно после пробок.

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