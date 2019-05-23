Журналист из Краснодара вызвал на дуэль телеведущего Соловьева

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых он назвал наследниками бесов. Этими словами ведущий телеканала «Россия-1» оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «всё остальное уважающее себя общество», считает Гурьев.

Он предложил Соловьеву поговорить по-мужски, если тот не является трусом. «Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет», — написал Гурьев под ником «Человек Пельмень» в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Он дал Соловьеву возможность выбора, где выяснить отношения — «на ринге, на татами или на чем угодно», передает «РИА Новости». При этом он подчеркнул, что на эфир к Соловьеву не придет, если вдруг такое предложение поступит, пишет сайт aif.ru.

Соловьев ответил Гурьеву. Заявление журналиста вызвано желанием прославиться за чужой счет, считает он.

«Человеку нужна помощь, человеку нужна слава. А следующий кто напишет, Тортик Наполеон? Человек-чебурек?» — написал Соловьев. Он заявил, что не должен реагировать на все заявления человека-пельменя, человека – молoчные сосиски или человека – дoкторcкая колбаса.

Телеведущий также заявил, что Гурьев понятия не имеет о чести, хотя и возомнил себя вызывающим людей на дуэль дворянином.

Соловьев раскритиковал участников акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге в эфире радиостанции «Вести FM». Он назвал протестующих наследниками бесов и продолжателями дела бесноватых.

Вопрос о строительстве храма обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, продолжавшаяся несколько дней. Жители выступили против возведения собора вместо святыни, разрушенной в советское время.

Через три дня президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей, чтобы решить вопрос о месте возведения собора. Строительство было временно приостановлено до проведения исследования. Голосование организовали на официальном портале города. Оно будет идти 10 дней.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в соответствии с которыми большинство екатеринбуржцев не против возведения храма в городе, но 58% выступили за перенос строительства из сквера в другое место. После этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил, что власти отказались от идеи возведения собора возле театра.

14 мая Соловьев выгнал из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 24» украинского журналиста Всеволода Непогодина после его слов о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Степане Бандере.