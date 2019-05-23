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СМИ сообщили об убийстве экс-мэра Тирасполя на Украине

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Фото: tirasadmin.org
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Бывшего мэра города Тирасполя, столицы Приднестровской Молдавской Республики, Андрея Безбабченко нашли мертвым в районе села Вапнярка Лиманского района Одесской области. Об этом 23 мая пишет издание «Думская» со ссылкой на источник в областном управлении Нацполиции.

«Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова», — говорится в сообщении. Отмечается также, что рядом с ним стоял автомобиль марки Infinity.

Молдавское издание Deschide пишет, что на его вилле в пригороде Одессы были обнаружены следы крови, а сам труп был найден на расстоянии около 5 км от нее.

В одесской полиции, как пишет «Интерфакс», не назвали имени убитого, несмотря на то что его личность была установлена.

В настоящее время возбуждено дело по трем статьям уголовного кодекса Украины: об умышленном убийстве, разбое и завладении транспортным средством.

Ранее, 21 мая, супруга погибшего заявила о его исчезновении.

Безбабченко возглавил «государственную администрацию Тирасполя и Днестровска» на неподконтрольной правительству Молдавии территории в 2012 году. Позже, в 2016 году, он подал в отставку и решил участвовать в избирательной кампании президента непризнанной Приднестровской Республики Евгения Шевучка, после проигрыша которого экс-мэр проживал на территории Украины.

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