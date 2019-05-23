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В Госдуме назвали «беспрецедентной наглостью» призыв НАТО вернуть Крым

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Призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к России «уйти из Крыма» в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение альянса к международным нормам, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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По его мнению, такие заявления могут также быть адресованы украинским властям, у которых есть опыт «плодотворного» взаимодействия с западными структурами, предпочитающими столь «громкие заявления».

«Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшней день — вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым — это наша земля», — заявил парламентарий в беседе с RT в четверг, 23 мая.

Накануне глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич призвал Россию «уйти из Крыма», освободить украинских моряков, которых задержали в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе, а также прекратить поддержку ополченцев в Донбассе.

Комментируя высказывание военного, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди высказала мнение, что НАТО просто использует Украину в попытке продвинуться на Восток, приблизиться к границам России.

В этой связи сенатор отметила, что альянс не имеет права на какие-либо политические заявления до тех пор, пока не закончится международное расследование военной операции НАТО в Югославии 1999 года. Представители блока, виновные в военных преступлениях, в том числе гибели мирных жителей, должны быть наказаны, добавила Ковитиди.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей «оккупированной» территорией.

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