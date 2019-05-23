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Полиция разыскивает поджигателей грузовиков в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции Калининского района разыскивают поджигателей нескольких грузовиков на проспекте Маршала Блюхера. Об этом телеканалу «78» сообщили в правоохранительных органах.

В среду, 22 мая, в экстренные службы города поступило сообщение о том, что на автостоянке загорелись сразу два Volvo FMTRUCK, КамАЗ 6520-К4 и MAN TGS41/390. Погибших и пострадавших в ходе происшествия нет, однако кабины большегрузов выгорели полностью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведется розыск.

Ранее сообщалось о том, что недалеко от аэропорта Пулково в Ленинградской области произошел пожар на несанкционированной свалке на площади 500 кв. м.

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