Опубликован первый тизер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В сети появился первый тизер нового фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение». Ролик опубликован 22 мая на официальной странице киноленты в соцсети «ВКонтакте».

Действие фильма разворачивается спустя три года после нападения инопланетного корабля в московском Чертаново. Девушка по имени Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования Министерства обороны страны. По сценарию, у нее проявляются необычные способности, которые несут угрозу вселенского масштаба.

Кинокартина в жанре фантастики выйдет в российский прокат 1 января 2020 года. В фильме снимались такие актеры, как Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.