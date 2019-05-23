В «Гринписе России» назвали дешевым пиаром отказ выпускать косаток на волю

В «Гринписе России» назвали заявление одного из владельцев косаток и белух из «китовой тюрьмы», генерального директора компании-отловщика «Афалина» Алексея Решетова о том, что он не собирается добровольно выпускать млекопитающих на волю, дешевым пиаром.

По словам эксперта природозащитной организации Михаила Крейндлина, в высказывании Решетова нет прямого нарушения закона и пока он никого не оскорбил.

«Высказывание просто безответное, он никого не оскорбил, у нас свобода слова. Прямого нарушения закона в его словах нет, просто дешевый пиар», — цитирует Крейндлина телеканал «360».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил в связи со сложившейся ситуацией, что интрига вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя скоро разрешится.

«ВНИРО примет решение и соответствующие органы, которые ведут расследование этого дела. Они вынесут свой вердикт. Я думаю, что это недолго будет продолжаться», — сказал он в эфире НСН. Он добавил, что выступает за освобождение млекопитающих.

Ранее 23 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, комментируя ситуацию с косатками и белухами, что поручения президента России Владимира Путина по решению их судьбы не выполняются как минимум частично.

Ранее гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов сказал, что не собирается добровольно выпускать млекопитающих на волю, поскольку животные являются его собственностью.

В 2018 году в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух для дальнейшей продажи в Китай. Впоследствии стало известно, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре того же года суд наложил арест на морских животных, однако через месяц снял его. Специалисты отметили, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они были маленькими и беззубыми.

Сейчас косатки и белухи находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.