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Стало известно об опасности подзарядки телефонов в аэропорту

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Пассажиров предупредили об опасности использования USB-портов для подзарядки мобильных телефонов в аэропорту, пишет в четверг, 23 мая, Forbes.

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Выяснилось, что мошенники модифицируют порты для зарядки, после чего на подключившееся устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение (ПО). Оно может похитить с телефона в том числе информацию о банковском аккаунте.

«Допустим, я плохой парень. Я прихожу в аэропорт. Я не собираюсь разбирать всю зарядную станцию, но я могу просто вставить туда свой кабель. Вы видите зарядный кабель Apple и, вероятно, подключаетесь к нему. Однако внутри него встроен специальный чип, который занесет вам вредоносное ПО. Итак, вы заряжаете свой телефон, а я владею вашими данными», — рассказал вице-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security Калеб Барлоу.

Он порекомендовал путешественникам использовать в аэропортах обычный кабель или носить с собой внешний аккумулятор.

23 апреля руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин заявил, что зарядка смартфона до 100%, как и полная его разрядка, сокращает срок службы аккумулятора. По словам эксперта, лучше всего снимать смартфон с зарядки при достижении 90%.

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