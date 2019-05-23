Два дня в Липецке будут отмечать День пограничника

В Липецке праздничные мероприятия в честь Дня пограничника будут продолжаться в течение двух дней — 27 и 28 мая. В первый день на Центральном пляже в районе пограничного столба состоится митинг-концерт, который и даст старт празднованию.

Во второй день на площади Героев пройдет традиционный митинг, который завершится шествием. Оттуда и до площади Революции пройдет оркестр, а за ней — колонна участников. Затем они соберутся у пограничного столба, где для них организуют еще один концерт.

Власти Липецка ожидают, что митинг и концерт соберут не менее 1 тыс. человек, сообщает Lipetskmedia.

В 2018 году основные мероприятия в рамках празднования Дня пограничника также проходили на центральном городском пляже. Для пришедших на праздник даже подготовили демонстрацию задержания нарушителя границы собакой.