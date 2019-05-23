Месячник по борьбе с наркотиками стартует в Пензенской области

В Пензенской области с 26 мая стартует месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

В рамках работы по борьбе с наркотиками в области будут организованы различные мероприятия. Так, во всех городах и районах пройдут спортивные, культурные и образовательные акции. Также будут распространяться листовки, буклеты, флаеры и плакаты с необходимой информацией, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Отмечается, что особое внимание будет уделено профилактике, оздоровлению и занятости детей, которые состоят на различных видах учета, и находящихся в трудной жизненной ситуации семей. В образовательных учреждениях пройдут обучающие семинары о профилактике вредных зависимостей.

Акция продлится до 26 июня в рамках Всероссийского антинаркотического месячника.