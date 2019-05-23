Прямой эфир

Месячник по борьбе с наркотиками стартует в Пензенской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензенской области с 26 мая стартует месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

В рамках работы по борьбе с наркотиками в области будут организованы различные мероприятия. Так, во всех городах и районах пройдут спортивные, культурные и образовательные акции. Также будут распространяться листовки, буклеты, флаеры и плакаты с необходимой информацией, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Отмечается, что особое внимание будет уделено профилактике, оздоровлению и занятости детей, которые состоят на различных видах учета, и находящихся в трудной жизненной ситуации семей. В образовательных учреждениях пройдут обучающие семинары о профилактике вредных зависимостей.

Акция продлится до 26 июня в рамках Всероссийского антинаркотического месячника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В России стало меньше наркоманов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017