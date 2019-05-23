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Фестиваль суперкаров Unlim 500+ пройдет на подмосковном аэродроме Быково

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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На территории подмосковного аэродрома Быково 1 и 2 июня состоится уникальный фестиваль суперкаров Unlim 500+. В этом турнире соревнуются в скорости автомобили мощностью более 500 л.с., говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

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В числе участников такие суперкары, как Lamborgini, Ferrari, Porshe, McLaren и др. Более 80 суперкаров, имеющие ускорение реактивного самолета, будут развивать запредельные скорости и ставить новые рекорды.

1 июня состоятся квалификационные заезды. Второго числа пройдут финалы и награждение победителей.

Дети до 7 лет могут попасть на мероприятие бесплатно. Также будет организована бесплатная парковка.

Помимо соревнований суперкаров, запланирована обширная развлекательная программа. На территории аэродрома Быково будет работать зона фудкорта с богатым выбором еды и напитков. Кроме того, будет организована специальная VIP-зона с фуршетом и комфортным размещением.

2 апреля сообщалось, что в июне этого года на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который будет проводиться уже в 77-й раз, британская компания McLaren представит трековый спортивный автомобиль Senna GTR.

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