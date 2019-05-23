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Мужчина погиб от удара током на территории комбината в Челябинске

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В Челябинске на металлургическом комбинате погиб водитель вагонеток. Мужчина получил сильный удар током.

Тело сотрудника предприятия обнаружили его коллеги утром в среду, 22 мая. По предварительной информации, мужчина задел головой электрический кабель, который находился под напряжением. От полученного удара током он погиб на месте.

Как рассказал сайту 1obl.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, по факту произошедшего организована доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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